Военнослужащий Народной милиции ЛНР впервые с начала войны в Донбассе смог увидеть свою мать.
Радость от долгожданной встречи с самым родным в мире человеком сложно передать словами. С начала конфликта в Донбассе многие семьи были разлучены. Неожиданно для мирных людей появились линии разграничения, когда родственники, находясь по разные стороны так называемых границ, не могли даже видеть друг друга.
Так, в освобожденном Светлодарске военнослужащий НМ Луганской Народной Республики впервые за долгие годы смог прийти в отчий дом и обнять свою мать. Родительница от нахлынувших чувств смогла только крепко обнять своего сына, уткнувшись ему грудь.
«У меня столько эмоций, что я вам передать не могу», — только и произнесла женщина.
Все восемь лет мать не имела возможности видеть своего взрослого сына, который с начала военных действий пошел в ополчение защищать свой дом, свою землю и веру. И даже простой разговор по телефону ей был не доступен. Изредка она получала весточку от сына, что он жив и с ним все нормально.
Военный рассказывает, что у Службы безопасности Украины была информация о том, что он служит в Народной милиции ЛНР. И, чтобы с мамой ничего не случилось, чтобы ее не таскали на допросы и, не дай бог, не арестовали, он пытался посылать о себе весточку через разных знакомых.
«Я старался не звонить маме, чтобы не подставить, потому что ВСУ, СБУ знали, что я военнослужащий. На допросы вызывали маму. Я, чтобы не подставлять маму, не общался по связи с мамой. Мы общались через третьих лиц. Очень скучали друг за другом», — признается военный.
Для женщины этот военный, в полной солдатской экипировке, — самый дорогой на свете человек. Это ее любимый сын, который вернулся с войны живой.
«Я ехал сюда и все время крутил в мыслях, как все это будет происходить», — рассказывает мужчина.
Военнослужащий смог через восемь лет приехать в свой родной город, в котором он родился и вырос. А после того, как на Украине произошла незаконная смена власти, а также националистические батальоны пришли на Донбасс с войной, смог и освободить.