Ты вернулся, мой сынок: в Сети появились кадры, как защитник ЛНР встретился с матерью из Украины спустя восемь лет

Все восемь лет мать не имела возможности видеть своего взрослого сына, который с начала военных действий пошел в ополчение защищать свой дом, свою землю и веру. И даже простой разговор по телефону ей был не доступен. Изредка она получала весточку от сына, что он жив и с ним все нормально.