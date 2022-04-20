TWS-наушники с защитой от воды, крупными динамиками и внушительной ценой. Bang & Olufsen Beoplay EX обойдутся желающим в 400 долларов

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Компания Bang & Olufsen представила, как она сама утверждает, её самые универсальные на сегодняшний день беспроводные наушники с шумоподавлением. Стоит добавить, что речь идёт о полностью беспроводных наушниках (TWS; True Wireless Stereo).





Удобство новинки ещё предстоит проверить, да и это вопрос индивидуальный, а вот цена однозначно высока, если сравнивать модель Beoplay EX с топовыми конкурентами. Стоит новинка 400 долларов, и это намного больше, чем просят за Apple AirPods Pro или Sony WF-1000XM4.

Пресс-релиз, посвящённый наушникам, пестрит эпитетами, но, если мы говорим о параметрах, то нужно в первую очередь отметить использование излучателей диаметром 9,2 мм. Это самые крупные излучатели, которые B&O когда-либо использовала для подобных наушников. Кроме того, тут неплохая автономность: 6 часов для самих наушников и 20 часов с учётом футляра. И это при активной функции шумоподавления.

Также компания акцентирует внимание на качестве передачи речи, которое в наушниках якобы на высоте. Учитывая наличие трёх микрофонов в каждом наушнике, в это можно поверить.

Из остального можно отметить поддержку Bluetooth 5.2 и полноценную защиту от воды и пыли (IP57).