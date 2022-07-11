Twitter подаст в суд на Илона Маска за то, что он не хочет покупать социальную сеть

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Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Twiiter намерена в начале текущей недели подать в суд на Илона Маска из-за его отказа приобрести социальную сеть.





По данным Bloomberg, руководство Twitter заключило контракт с нью-йоркской юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK), которая будет представлять интересы компании в суде. Ожидается, что в начале недели Twitter подаст соответствующий иск в суд в штате Делавэр.

Напомним, ранее Маск разорвал соглашение о покупке Twitter, о чем свидетельствует копия уведомления на имя главы юридического отдела компании Виджайи Гадде, опубликованная на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В письме, в частности, указывается, что компания не выполнила ряд обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе не предоставила полную информацию, которая могла бы показать долю фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.

Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор отметил, что Twitter намерена подать в суд на предпринимателя, чтобы добиться выполнения сделки. Как сообщала Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в случае разрыва соглашения Маск должен будет выплатить компании около 1 миллиарда долларов компенсации.