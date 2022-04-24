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    Twitter интегрируется в криптомир. Соцсеть тестирует платежи в USDC

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Twitter интегрируется в криптомир. Соцсеть тестирует платежи в USDC

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    В пятницу Twitter и Stripe объявили о развертывании криптовыплат для Stripe Connect. Как сообщили две компании, «избранная группа создателей» в Twitter вскоре сможет получать свои доходы на платформе в виде стейблкоина USD Coin (USDC). Платежи будут происходить через блокчейн Polygon (MATIC).


    Согласно сообщению в блоге компании, Stripe рассматривает возможность расширения охвата своей международной программы платежей за счет включения цифровых активов. 

    Учитывая, что Stripe Connect является централизованной криптоплатформой, создатели контента и фрилансеры сначала должны будут пройти проверку KYC (Know your client/Знай своего клиента). После этого они смогут управлять данными своего счёта, отслеживать доходы в режиме реального времени и предстоящие выплаты в своих криптокошельках. К концу года Twitter и Stripe планируют расширить программу на более чем 120 стран. Что касается разработки, Эстер Кроуфорд (Esther Crawford), руководитель продукта Twitter для создателей, прокомментировала:

    “Twitter — это место, куда люди ходят, чтобы обсудить происходящее. Мы хотим помочь лидерам мнений зарабатывать криптовалюту и выводить общение с аудиторией на новый уровень”.

    Свой выбор на блокчейн Polygon представители Stripe Обосновывают, приводя следующие аргументы:

    • быстрые транзакции

    • низкие комиссии

    • интеграция с Ethereum

    • совместимость с огромным числом кошельков

    Напомним, что ещё в сентябре 2021 года социальная сеть Twitter запустила функцию вознаграждений в биткоинах для авторов платформы через сеть Lightning Network. На момент запуска функция поддерживала только кошелек Strike. Представители соцсети сообщали, что позднее станут доступны и другие кастодиальные и некастодиальные кошельки — Blue Wallet, Muun, Breez и Zap.

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