Twitch грозит новый штраф до 4 млн рублей за отказ удалить фейки

Роскомнадзор составил новый административный протокол в отношении компании Twitch за неудаление недостоверной информации, распространяемой с нарушением закона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Роскомнадзор поясняет:

Американской ИТ-компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины.

Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации. Ранее Роскомнадзор также составил протокол за аналогичное правонарушение: компания проигнорировала требование ведомства удалить запрещенный контент.

Такое правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 800 тысяч до 4 млн рублей. Размер штрафов по обоим протоколам определит суд.

С 14 июля 2022 года поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о нарушении иностранной компанией российского законодательства.

По словам Роскомнадзора, компания также не выполняет требования законодательства о локализации персональных данных. 28 июня 2022 года Twitch была оштрафована на 2 млн рублей за нелокализацию баз данных российских пользователей на территории РФ.