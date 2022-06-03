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Творческий флешмоб и раздачу мороженого организовали в Реутове в День защиты детей

Творческий флешмоб и раздачу мороженого организовали в Реутове в День защиты детей
pexels.com/PD

Праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей, организовали в Центральном городском парке и Центре культуры искусств в Реутове. Детям раздали бесплатное мороженое и предложили поучаствовать в творческом флешмобе.

Творческий флешмоб был организован перед главной сценой Центрального городского парка, сообщили в пресс-службе администрации Реутова. В его рамках детям предлагалось нарисовать на асфальте планету Земля. Отмечается, что участникам праздничных мероприятий местные волонтеры раздали бесплатное мороженое.

В День защиты детей в Реутове также организовали познавательную викторину, посвященную правилам безопасности на дорогах. Она была проведена начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Алевтиной Кудиновой. Детям объяснили, как вести себя на городских улицах и проверили их знания на практике.

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