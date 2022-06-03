Творческий флешмоб и раздачу мороженого организовали в Реутове в День защиты детей

В День защиты детей в Реутове также организовали познавательную викторину, посвященную правилам безопасности на дорогах. Она была проведена начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Алевтиной Кудиновой. Детям объяснили, как вести себя на городских улицах и проверили их знания на практике.