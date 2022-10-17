TV4: многие шведы не могут прокормить детей из-за высокой инфляции

Число неспособных прокормить детей родителей выросло в Швеции на фоне высокой инфляции. О ситуации в эфире телеканал TV4 сообщила представитель благотворительной организации Мари Бьерклунд.
Шведы вынуждены просить о помощи, так как у них низкие пособия. Многие шведы не могут прокормить детей из-за высокой инфляции, уточнила волонтер.
«Мы замечаем, что к нам обращается все больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать», – рассказала Бьерклунд.
Годовая инфляция также достигла исторически рекордного уровня в Германии, сообщает телеканал «360». В сентябре показатель подскочил до 10% из-за роста цен на энергоносители. Однако дорожают и другие товары, особенно продукты, отметили в Федеральном статистическом управлении.