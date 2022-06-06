Новости04

TV2: украинцев напугали условия проживания в центре для беженцев в Дании

TV2: украинцев напугали условия проживания в центре для беженцев в Дании
globallookpress/Michael Hanschke

Украинские беженцы, которые приехали в Данию с детьми, раскритиковали условия размещения в центре для мигрантов, сообщает TV2.

Беженка Ольга Таборовская прибыла в датский город Видинг вместе с 14-летней дочерью. По словам женщины, за время жизни в центре, несколько раз на него нападали.

Так, на один из корпусов напал мужчина, который бросал в здание камни. Хулигана забрала полиция, но через некоторое время он вновь оказался в центре.

globallookpress/Michael Hanschke
globallookpress/Michael Hanschke

Беженка рассказала, что многие жители центра устраивают шумные вечеринки и ведут себя некультурно.

«Я выбрала Данию не из-за удобства, а из-за безопасности. Но здесь, в Дании, я боюсь за дочку даже больше, чем когда мы сидели в убежище в Киеве», — рассказала Таборовская.

Другая беженка по имени Инна рассказала о жизни в приюте с четырехлетним сыном. По ее словам, в центре многие мужчины часто устраивают драки .

В Видинге проживает около 350 человек из 30 стран. Полиция регулярно дежурит в центрах для беженцев, чтобы обеспечить их безопасность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.