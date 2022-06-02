TV2: Данию без российского газа ожидает катастрофа

Данию, как и остальные европейские страны, без российского газа ожидает катастрофа, заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен.
В интервью порталу TV2 Матисен отметил, что приостановка поставок газа Россией в некоторые страны Евросоюза, является намеком: РФ может в один момент отключить газ всей Европе. Это может привести все страны ЕС к катастрофическим последствиям, в том числе в промышленности.
«Тогда придется запускать чрезвычайный план. Не исключено, что целые отрасли промышленности лишатся газа, а это непременно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок», — цитирует профессора TV2.
Матисен рассказал, что обогревающиеся газом датские домохозяйства по закону считаются защищенными пользователями. Однако без поставок российского газа Копенгаген вынужден будет скорее запустить переход на альтернативные энергоносители.
Отметим, что в датской энергетической компании Orsted заявили, что не будут переходить на оплату российского газа в рублях и продолжат оплачивать его в евро. В связи с этим не было исключено прекращение поставок голубого топлива из РФ.
Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.