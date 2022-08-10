Туту.ру: в августе сильно подешевели перелеты из Москвы в Анадырь и Ханты-Мансийск

Специалисты сервиса Туту.ру выделили 20 направлений, цены на авиабилеты по которым серьезно упали. Исследование проводилось на основании данных бронирований билетов на период с 1 по 31 августа.
Эксперты исследовали 200 популярных направлений. В расчет принимались бронирования, которые были оплачены в период с 1 марта по 31 июля, сообщает РИА Новости. На рейсы Москва — Анадырь средний чек по сравнению с прошлым годом сократился на 54%. По направлению Южно-Сахалинск — Благовещенск перелет в среднем подешевел на 49%, по маршруту Москва — Ханты-Мансийск — на 40%.
Траты пассажиров на авиабилеты из Нижнего Новгорода в Мурманск, Читы в Хабаровск и Москва в Якутск сократились примерно на треть. Перелеты из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, Москвы в Архангельск и Красноярска в Иркутск в среднем подешевели на четверть.