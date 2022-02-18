Тутберидзе возмутила критика Баха о ее работе в качестве тренера

Тутберидзе возмутила критика Баха о ее работе в качестве тренера Новости
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что находится в недоумении от слов главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о ее работе.

Фигурист Александр Жулин опубликовал открытое письмо к Баху в своем Instagram-аккаунте. По его словам, реакция главы МОК на поведение Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камилы Валиевой. Он заявил, что Тутберидзе знает, как и что говорить своим подопечным после выступлений.

«Вы, пожалуйста, проанализируйте вашу позицию по отношению к женщине и юной девушке начиная с 8 февраля сего года. С позиции мужчины вы вели себя, на мой взгляд, жестоко и некорректно», — обратился он к Баху.

Тренер поблагодарила Жулина за поддержку. Кроме того, она указала на свое возмущение критикой Баха.

«До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом», — написала Тутберидзе.

Ранее издание argumenti.ru сообщило, что тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала допинг-скандал со своей ученицей «очень грамотно спланированной акцией». Она сказала, что ее подопечная «невинна и чиста».

 
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