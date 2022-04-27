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    Тутберидзе пропустила встречу Путина с олимпийцами в Кремле

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Тутберидзе пропустила встречу Путина с олимпийцами в Кремле

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    Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла посетить встречу с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Она состоялась 26 апреля.

    Путин вручил государственные награды победителям и призерам Олимпиады в Пекине. Отдельно президент отметил успехи юной фигуристки Камилы Валиевой. По его мнению, девушка достигла высоких результатов, однако их пытаются принизить с помощью нечестных способов конкуренции, пишет телеканал «360».

    Наставник Валиевой и многих других фигуристов Тутберидзе на встречу не пришла. Как и олимпийская чемпионка Анна Щербакова, тренер сейчас находится в Нижнем Новгороде, где состоится очередное шоу тура «Чемпионы на льду». 

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