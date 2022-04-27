Тутберидзе пропустила встречу Путина с олимпийцами в Кремле

Наставник Валиевой и многих других фигуристов Тутберидзе на встречу не пришла. Как и олимпийская чемпионка Анна Щербакова, тренер сейчас находится в Нижнем Новгороде, где состоится очередное шоу тура «Чемпионы на льду».