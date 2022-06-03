Турция согласилась бесплатно предоставить Литве БПЛА Bayraktar для передачи ВСУ

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, на покупку которого собирали деньги в Литве, будет предоставлен бесплатно, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
По его словам, Анкара согласилась безвозмездно передать беспилотник Вильнюсу для дальнейшей его отправки на Украину. На собранные деньги будут закуплены боеприпасы для дрона, добавил глава минобороны Литвы.
«Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать Bayraktar, на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это потрясающе!» — отметил Анушаускас.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что расчеты зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2.