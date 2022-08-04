Турция назвала примерные сроки отправки трех сухогрузов с зерном из украинских портов

Первый корабль прибыл в Стамбул с Украины 2 августа, пишет URA.RU . Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне покинул одесский порт. Морской коридор, по которому проходит судно, расположено в северо-западной части Черного моря.

Соглашение о содействии вывозу зерна из портов Украины было подписано 22 июля. Документ утверждали Россия, Украина, Турция и ООН. В рамках соглашения предусмотрена отмена ограничений на экспорт российских продуктов.

Три сухогруза с зерном должны покинуть украинские порты предварительно 5 августа. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.