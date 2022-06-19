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Турки позавидовали уровню жизни отдыхающих на курортах россиян

Турки позавидовали уровню жизни отдыхающих на курортах россиян
pxhere.com

Россияне, прибывшие отдыхать на курорты Турции, вызвали чувство зависти у местного населения своим уровнем жизни.

Авиарейсы, прилетающие из России, почти всегда заполнены туристами. В разгар сезона наблюдается даже дефицит путевок, сообщает местное издание Haber7.

«Для людей со средним и низким достатком отдых — это мечта», — сообщил один из местных жителей.

Сами турки пожаловались на низкий уровень жизни в собственной стране. Они подчеркнули, что местные курорты остаются недоступны для турков.

«Мы даже не можем выехать из провинции из-за платы за дорогу», — добавил другой комментатор.

Некоторые пользователи напомнили, что страна зарабатывает на иностранных путешественниках. Они посоветовали местным властям увеличить число самолетов, которые курсируют между Россией и республикой.

отдых Россия туризм Турция уровень жизни
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