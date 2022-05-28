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Туристы в Исландии могут отправить шефу электронное письмо, написанное лошадью

Туристы в Исландии могут отправить шефу электронное письмо, написанное лошадью
pixabay.com

Туристический центр Исландии Visit Iceland предложил отдыхающим в стране туристам не отвлекаться на электронные письма с работы, а предоставить возможность ответить на них местным лошадям.

«Когда туристы приезжают в Исландию, мы хотим, чтобы они в полной мере насладились всем, что может предложить наша страна», — объяснила идею глава центра Дегг Гудмундсдоттир.

Лошади отвечают на рабочие письмо с помощью большого коврика, который похож на клавиатуру. Есть некоторая вероятность, что коллеги и шеф туриста не очень поймут, что он хотел сказать в послании.

«þþnjifai=’., lmbmbnbbhgycdrgzw/’pfæ ndaiFVxhðut7r7r7djsmfdsm», — вот один из примеров писем, написанных лошадью.

Сервис будет называться OutHorse Your Email. В центре обратили внимание, что лошадям очень нравится отвечать на письма людей.

Исландия лошади письма туристы
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