Туристы в Исландии могут отправить шефу электронное письмо, написанное лошадью

Туристический центр Исландии Visit Iceland предложил отдыхающим в стране туристам не отвлекаться на электронные письма с работы, а предоставить возможность ответить на них местным лошадям.
«Когда туристы приезжают в Исландию, мы хотим, чтобы они в полной мере насладились всем, что может предложить наша страна», — объяснила идею глава центра Дегг Гудмундсдоттир.
Лошади отвечают на рабочие письмо с помощью большого коврика, который похож на клавиатуру. Есть некоторая вероятность, что коллеги и шеф туриста не очень поймут, что он хотел сказать в послании.
«þþnjifai=’., lmbmbnbbhgycdrgzw/’pfæ ndaiFVxhðut7r7r7djsmfdsm», — вот один из примеров писем, написанных лошадью.
Сервис будет называться OutHorse Your Email. В центре обратили внимание, что лошадям очень нравится отвечать на письма людей.