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Туристы сообщили о нашествии божьих коровок на пляжи Анапы

Туристы сообщили о нашествии божьих коровок на пляжи Анапы
pxhere.com

Полчища божьих коровок заполонили городские пляжи Анапы. Об этом рассказали обеспокоенные пользователи социальных сетей.

По информации специалистов Сочинского национального парка, интенсивный рост популяции насекомых вызван новым азиатским видом. Он еще не очень распространен на территории региона, сообщает РИА Новости.

Эксперты уточняют, что такая «вспышка рождаемости» флоре Краснодарского края никак не повредит. Правда, божьи коровки могут быть несколько опасны для людей с аллергией. Кроме того, со временем эта разновидность жуков может вытеснить местные виды, поскольку они имеют одну кормовую базу.

анапа божья коровка жуки нацпарк туристы
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RusNewsToday24
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