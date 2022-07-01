Туристы сообщили о нашествии божьих коровок на пляжи Анапы

Эксперты уточняют, что такая «вспышка рождаемости» флоре Краснодарского края никак не повредит. Правда, божьи коровки могут быть несколько опасны для людей с аллергией. Кроме того, со временем эта разновидность жуков может вытеснить местные виды, поскольку они имеют одну кормовую базу.