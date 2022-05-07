Туристы попали под лавину на горе Казбек в Северной Осетии

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Турист пострадал при сходе лавины в Северной Осетии. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел на высоте 3 700 метров при спуске с горы Казбек. Незарегистрированная группа отправилась в поход. Внезапно на людей обрушилась масса снега, в результате чего один турист сломал ногу. Спасатели следуют к месту происшествия для оказания помощи.
Сход лавины ранее зафиксировали на юге Сахалинской области, сообщал телеканал «360». Снежная масса завалила межмуниципальную трассу.
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