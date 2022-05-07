Туристы попали под лавину на горе Казбек в Северной Осетии

Инцидент произошел на высоте 3 700 метров при спуске с горы Казбек. Незарегистрированная группа отправилась в поход. Внезапно на людей обрушилась масса снега, в результате чего один турист сломал ногу. Спасатели следуют к месту происшествия для оказания помощи.