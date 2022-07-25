Новости0

Туристы поделились устрашающими кадрами сразу двух смерчей над морем в Геленджике

Туристы поделились устрашающими кадрами сразу двух смерчей над морем в Геленджике
pxhere.com

Отдыхающие под Геленджиком туристы сняли на видео сразу два смерча, образовавшихся над Черным морем.

Кадры устрашающего природного явления появились в социальных сетях. Увидев надвигающиеся со стороны горизонта смерчи, люди поспешили выйти на берег.

Двумя днями ранее еще один смерч образовался под Туапсе. Он разрушил кафе в Небуге, о пострадавших не сообщается.

Согласно данным МЧС России по Краснодарскому краю, 24 июля на территории региона ожидается сильный дождь с грозой. Также спасатели предупреждают о риске града и усилении ветра до 20 метров в секунду.

геленджик море смерчи
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.