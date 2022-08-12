Туристка одной фразой описала истинное отношение к россиянам на курортах Египта

Россиянка решила отправиться в Египет, чтобы бюджетно провести там отпуск. Свой отдых туристка смогла описать одной фразой: «как в старые добрые времена», передает портал «Тонкости туризма».
Путешественница рассказала, что купила путевку в Шарм-эш-Шейх по системе «фортуна четыре звезды». Таким образом, вместо 138 тысяч рублей женщина заплатила 116 тысяч.
«Когда мы вылетали, не знали, в каком отеле остановимся, только звездность отеля», — объяснила россиянка.
По ее словам, за все пребывание в Египте она не замечала никакого предвзятого отношения к себе и своим соотечественникам.
«Продавцы зазывают, торгуются эмоционально, предлагают скидки. Цены, конечно, выросли очень — на фрукты, масла, средний чек в ресторане от 50 долларов (около трех тысяч рублей) за очень скромный ужин», — подчеркнула туристка.
Однако, несмотря на подорожание цен, отдых женщине очень понравился. Путешественница из России отметила особенно уютную и чистую территорию отеля, вежливый персонал и удобный пляж на египетском курорте.