Туристка из России пожаловалась на домогательства со стороны жителей Грузии

Девушка подчеркнула, что она никогда не сталкивалась со случаями физического насилия за всю свою практику соло-путешествий. Однако в ходе поездок она испытывала некоторые «напряженные моменты». Одним из таких моментов стала поездка в Грузию, в ходе которой один из местных жителей предложил ей бесплатно переночевать в доме своего знакомого, работающего сторожем. Россиянка согласилась, планируя остаться в своей палатке на заднем дворе дома. Однако сторож предложил ей зайти внутрь.