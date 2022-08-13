Туристка из России пожаловалась на домогательства со стороны жителей Грузии

Российская туристка Анна Меза в одиночку отправилась в поездку в Грузию. Как сообщает издание «Lenta.Ru», она стала жертвой домогательств со стороны одного из местных жителей.
Девушка подчеркнула, что она никогда не сталкивалась со случаями физического насилия за всю свою практику соло-путешествий. Однако в ходе поездок она испытывала некоторые «напряженные моменты». Одним из таких моментов стала поездка в Грузию, в ходе которой один из местных жителей предложил ей бесплатно переночевать в доме своего знакомого, работающего сторожем. Россиянка согласилась, планируя остаться в своей палатке на заднем дворе дома. Однако сторож предложил ей зайти внутрь.
«Неожиданно грузин предложил лечь с ним на одну кровать, а мой твердый отказ даже сделал его более настойчивым в просьбах, — дошло до того, что он на коленях умолял меня согласиться. Быстро убежать оттуда мешали мои выложенные из рюкзака вещи и расставленная палатка», — рассказала туристка.
По словам путешественницы, ей удалось переночевать в одиночестве в соседней комнате. Утром девушка вновь встретилась с местным жителем, предложившим ей переночевать в доме знакомого. Он признался ей, что соврал сторожу о том, что у него якобы была интимная связь с Мезой.