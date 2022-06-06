Туристический кластер станет одним из основных направлений в реконструкции «Горской»

Проект «Горская» включает в себя туристический кластер. Его создание стало одним из основных векторов развития территории.
Реализацией проекта занимается компания «Мегалайн». Ее директор Геннадий Корупятник подчеркнул, что основной зоной развития «Горской» станет туристический кластер. Он дал интервью изданию «Политика Сегодня».
«Мы хотим максимально использовать природный ландшафт. Чтобы его сохранить и, возможно, даже где-то улучшить. У нас есть несколько проектов по благоустройству территории, которые связаны с восстановлением участков на территории комплекса», — добавил Корупятник.
Напомним, что окончание масштабной реконструкции намечено на конец 2025 года. Отмечается: проект позволит пополнить бюджет города на 30 миллиардов рублей. Восстановление «Горской» ведется на деньги инвесторов.