Туристам назвали топ-десять достопримечательностей подмосковной Коломны

Первое место в топе занимает Коломенский кремль, строительство которого проходило с 1525 по 1531 год. Он расположен на улице Лажечникова и занимает площадь в 24 гектара. Осмотреть территорию достопримечательности можно бесплатно самостоятельно, также там предлагаются двухчасовые экскурсии стоимостью 750 рублей с человека.