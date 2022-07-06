Туристам назвали топ-десять достопримечательностей подмосковной Коломны

Коломна входит в число самых популярных туристических направлений в Подмосковье. Ежегодно ее посещают сотни тысяч путешественников из разных уголков стран.
Высокая туристическая привлекательность Коломны обусловлена большим количеством достопримечательностей и развитой инфраструктурой для отдыха. Каждый путешественник сможет найти для себя досуг на любой вкус и кошелек, передает welcome.mosreg.ru.
Первое место в топе занимает Коломенский кремль, строительство которого проходило с 1525 по 1531 год. Он расположен на улице Лажечникова и занимает площадь в 24 гектара. Осмотреть территорию достопримечательности можно бесплатно самостоятельно, также там предлагаются двухчасовые экскурсии стоимостью 750 рублей с человека.
Следом идет Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь на улице Голутвинской. Обитель существует с 1385 года и была основана Сергием Радонежским. Замыкает тройку арт-квартал «Патефонка». На его территории расположены магазинчики, гастробар и комфортный хостел.
Четвертое и пятое места достались музею «Душистыя радости» и музею «Коломенская пастила» соответственно. В топ также вошли музей «Калачная», резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», музей трамваев, экскурсионный трамвай «Коломчонок» и Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь.