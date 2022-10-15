Турист установил скрытую камеру в номере отеля Мексики и был шокирован действиями горничных

Камера наблюдения, тайно установленная путешественником в номере мексиканского отеля, запечатлела шокирующие действия горничных.
Турист отправился в отпуск на один из курортов Мексики и решил установить приложение iSentry, превращающее веб-камеру компьютера или ноутбука в систему безопасности с датчиком движения, пишет Mirror.
Мужчина был в ужасе, когда увидел, чем занимаются горничные в его отсутствие. Так, уборщицы без стеснения открывали сумки постояльца, рылись в его вещах и примеряли некоторые из них. Между делом девушки выпивали стоявшее в холодильнике пиво. Затем они добрались до сейфа. Администрация отеля увидела видео и с позором уволила сотрудниц.