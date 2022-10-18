Турист получил реальный срок за избиение участкового в Туапсинском районе Кубани

Туапсинский районный суд приговорил жителя Адыгеи к двум с половиной годам колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Правоохранители установили, что в июне 2020 года фигурант во время отдыха в поселке Шепси сообщил в полицию о засоре канализации и утечке бытовых отходов в море. Вскоре у туриста завязался конфликт с прибывшим на место участковым.
В ходе ссоры злоумышленник ударил полицейского, в результате чего пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Адыгеец не признал вину в инкриминируемом преступлении и попытался обжаловать решение суда, однако вышестоящая инстанция посчитала приговор законным.