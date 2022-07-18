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Турист из Москвы расстрелял двух человек на пляже в бухте Инал

Турист из Москвы расстрелял двух человек на пляже в бухте Инал
pxhere.com

17 июля вечером в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о стрельбе в пляжной зоне в бухте Инал. По сообщению звонившего, мужчина открыл огонь из травматического пистолета по двум своим обидчикам.

Получивших травмы мужчин госпитализировали, а стрелявший с места происшествия скрылся, но был задержан на следующий день, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Им оказался -летний мужчина из Москвы, передает портал «Привет-Ростов.ру». Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося и причины разгоревшегося конфликта.

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