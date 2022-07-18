Турист из Москвы расстрелял двух человек на пляже в бухте Инал

Получивших травмы мужчин госпитализировали, а стрелявший с места происшествия скрылся, но был задержан на следующий день, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Им оказался -летний мужчина из Москвы, передает портал «Привет-Ростов.ру». Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося и причины разгоревшегося конфликта.