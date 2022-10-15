Турецкий врач Япрак перечислил 11 продуктов для здоровой печени

На этом фоне врач посоветовал добавить в рацион 11 продуктов питания. В их число вошли крестоцветные овощи, фундук, чеснок, куркума, артишоки и ягоды. Пользу для здоровья печени также могут принести рыба, цельнозерновые продукты, овес, оливковое масло и кофе, убежден профессор.