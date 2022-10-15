Турецкий врач Япрак перечислил 11 продуктов для здоровой печени

Люди с лишним весом порой страдают о проблем с печенью. Турецкий профессор и врач Онур Япрак перечислил продукты, которые помогут поддерживать орган в здоровом состоянии.
Специалист предупредил об опасности жировой болезни печени. Если у женщины объем талии составляет более 85 сантиметров, а мужчины – более 100 сантиметров, это может свидетельствовать о наличии недуга.
Причиной развития заболевания называют неправильное питание и отсутствие физической активности. Впоследствии недуг может спровоцировать гепатит, передает Cumhuriyet.
На этом фоне врач посоветовал добавить в рацион 11 продуктов питания. В их число вошли крестоцветные овощи, фундук, чеснок, куркума, артишоки и ягоды. Пользу для здоровья печени также могут принести рыба, цельнозерновые продукты, овес, оливковое масло и кофе, убежден профессор.