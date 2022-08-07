Турецкие банки переходят на российскую платежную систему «Мир»

Пять турецких банков начали поддерживать российскую платежную систему «Мир», о чем заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении с переговоров с президентом Владимиром Путиным в Сочи.

Турецкое государственное агентство Anadolu, цитируя Эрдоган, сообщило, что «есть серьезные подвижки в отношении работы, которую турецкие банки ведут с российской картой “Мир”». Это облегчение как для российских туристов, так и для Турции, как заявил президент Турции, общаясь с журналистами.





В Сочи также состоялась встреча руководителей Центробанков двух стран. Возможность расчёта в рублях станет источником финансовой поддержки как для России, так и для Турции. Напомним, Путин и Эрдоган договорились начать переход на частичную оплату в рублях поставок природного газа.

Еще в мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приёма карт «Мир» в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах.