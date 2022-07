Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях

Как показывает практика, домашние маски очень эффективны в борьбе с признаками старения. Главное — верно подобрать необходимые компоненты для их приготовления. Так вы всего за несколько минут можете сделать результативное уходовое средство из подручных ингредиентов. И даже на прием к косметологу записываться не нужно. Ведь маска от глубоких морщин, приготовленная в домашних условиях, порой не уступает по эффективности даже самым дорогостоящим сывороткам и кремам.

Воспользуйтесь турецким рецептом чудо-средства для лица. Возьмите лишь качественные свежие продуктов и смешайте их. Наносите турецкую маску дважды в неделю, и уже вскоре вы заметите потрясающий результат!

© Depositphotos

Маска от глубоких морщин

Рекомендации по применению

В состав турецкой маски, которая помогает бороться с признаками старения, входит мёд. В связи с этим, необходимо придерживаться рекомендаций, касающихся нанесения средства на кожу.

Определите, нет ли у вас аллергической реакции на мёд. Намажьте готовую смесь на запястье с внутренней стороны и подождите 15 минут. При отсутствии покраснений и зуда можете смело использовать маску для лица. Перед нанесением этого средства тщательно очистите кожу и раскройте поры. Для этого смочите полотенце теплой водой и приложите его к лицу на несколько минут. Используйте лишь свежеприготовленное средство. Нанося маску, будьте очень аккуратны. Избегайте зоны вокруг глаз. По истечении необходимого количества времени тщательно смойте маску, используя ватные диски, смоченные в теплой воде.

© Depositphotos

Рецепт турецкой маски

Вам понадобится:

3 ст. л. пищeвoй сoды

1 ч. л. мёда

1 ч. л. жидкoгo витамина Е

0,25 ч. л. мoлoтoй кoрицы

4 ч. л. айрана

Как приготовить:

Смешиваем мёд, соду и корицу. Вливаем витамин Е и айран (его можно заменить молоком). Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Затем наносим полученную смесь на лицо и шею плотным слоем. По истечении 20 минут смываем маску теплой водой.

© Depositphotos

Бонусный рецепт

Вам понадобится:

1 ст. л. крахмала

немного теплого молока

1 ч. л. поваренной соли

1 ч. л. мёда

Как приготовить:

В глубокой емкости смешиваем крахмал с солью. Добавляем мёд. Тщательно перемешиваем. Вливаем теплое молоко, регулируя его количество самостоятельно. Разбавляем им крахмальную массу до образования кашицы. Наносим маску на лицо. Через 15 минут смываем ее теплой водой.

© Depositphotos

Эти домашние маски имеют довольно схожий состав, в который входит молочный продукт и мёд. Обе они невероятно действенные. Потому, регулярно используя такие средства, вам удастся сильно преобразиться. Подруги будут спрашивать, не нашли ли вы случайно сад с молодильными яблочками. Рассказывать им об этих эффективных и в то же время бюджетных масках или нет, решать только вам.

The post Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях appeared first on Со Вкусом.