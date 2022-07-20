Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях

Как показывает практика, домашние маски очень эффективны в борьбе с признаками старения. Главное — верно подобрать необходимые компоненты для их приготовления. Так вы всего за несколько минут можете сделать результативное уходовое средство из подручных ингредиентов. И даже на прием к косметологу записываться не нужно. Ведь маска от глубоких морщин, приготовленная в домашних условиях, порой не уступает по эффективности даже самым дорогостоящим сывороткам и кремам.
Воспользуйтесь турецким рецептом чудо-средства для лица. Возьмите лишь качественные свежие продуктов и смешайте их. Наносите турецкую маску дважды в неделю, и уже вскоре вы заметите потрясающий результат!
Маска от глубоких морщин
Рекомендации по применению
В состав турецкой маски, которая помогает бороться с признаками старения, входит мёд. В связи с этим, необходимо придерживаться рекомендаций, касающихся нанесения средства на кожу.
- Определите, нет ли у вас аллергической реакции на мёд. Намажьте готовую смесь на запястье с внутренней стороны и подождите 15 минут. При отсутствии покраснений и зуда можете смело использовать маску для лица.
- Перед нанесением этого средства тщательно очистите кожу и раскройте поры. Для этого смочите полотенце теплой водой и приложите его к лицу на несколько минут.
- Используйте лишь свежеприготовленное средство.
- Нанося маску, будьте очень аккуратны. Избегайте зоны вокруг глаз.
- По истечении необходимого количества времени тщательно смойте маску, используя ватные диски, смоченные в теплой воде.
Рецепт турецкой маски
Вам понадобится:
- 3 ст. л. пищeвoй сoды
- 1 ч. л. мёда
- 1 ч. л. жидкoгo витамина Е
- 0,25 ч. л. мoлoтoй кoрицы
- 4 ч. л. айрана
Как приготовить:
- Смешиваем мёд, соду и корицу. Вливаем витамин Е и айран (его можно заменить молоком).
- Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Затем наносим полученную смесь на лицо и шею плотным слоем.
- По истечении 20 минут смываем маску теплой водой.
Бонусный рецепт
Вам понадобится:
- 1 ст. л. крахмала
- немного теплого молока
- 1 ч. л. поваренной соли
- 1 ч. л. мёда
Как приготовить:
- В глубокой емкости смешиваем крахмал с солью. Добавляем мёд. Тщательно перемешиваем.
- Вливаем теплое молоко, регулируя его количество самостоятельно. Разбавляем им крахмальную массу до образования кашицы.
- Наносим маску на лицо. Через 15 минут смываем ее теплой водой.
Эти домашние маски имеют довольно схожий состав, в который входит молочный продукт и мёд. Обе они невероятно действенные. Потому, регулярно используя такие средства, вам удастся сильно преобразиться. Подруги будут спрашивать, не нашли ли вы случайно сад с молодильными яблочками. Рассказывать им об этих эффективных и в то же время бюджетных масках или нет, решать только вам.
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