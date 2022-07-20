Полезные советы0

Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях

маска от глубоких морщин

Как показывает практика, домашние маски очень эффективны в борьбе с признаками старения. Главное — верно подобрать необходимые компоненты для их приготовления. Так вы всего за несколько минут можете сделать результативное уходовое средство из подручных ингредиентов. И даже на прием к косметологу записываться не нужно. Ведь маска от глубоких морщин, приготовленная в домашних условиях, порой не уступает по эффективности даже самым дорогостоящим сывороткам и кремам.

Воспользуйтесь турецким рецептом чудо-средства для лица. Возьмите лишь качественные свежие продуктов и смешайте их. Наносите турецкую маску дважды в неделю, и уже вскоре вы заметите потрясающий результат!

© Depositphotos

Маска от глубоких морщин

Рекомендации по применению

В состав турецкой маски, которая помогает бороться с признаками старения, входит мёд. В связи с этим, необходимо придерживаться рекомендаций, касающихся нанесения средства на кожу.

  1. Определите, нет ли у вас аллергической реакции на мёд. Намажьте готовую смесь на запястье с внутренней стороны и подождите 15 минут. При отсутствии покраснений и зуда можете смело использовать маску для лица.
  2. Перед нанесением этого средства тщательно очистите кожу и раскройте поры. Для этого смочите полотенце теплой водой и приложите его к лицу на несколько минут.
  3. Используйте лишь свежеприготовленное средство.
  4. Нанося маску, будьте очень аккуратны. Избегайте зоны вокруг глаз.
  5. По истечении необходимого количества времени тщательно смойте маску, используя ватные диски, смоченные в теплой воде.

Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях© Depositphotos

Рецепт турецкой маски

Вам понадобится:

  • 3 ст. л. пищeвoй сoды
  • 1 ч. л. мёда
  • 1 ч. л. жидкoгo витамина Е
  • 0,25 ч. л. мoлoтoй кoрицы
  • 4 ч. л. айрана

Как приготовить:

  1. Смешиваем мёд, соду и корицу. Вливаем витамин Е и айран (его можно заменить молоком).
  2. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Затем наносим полученную смесь на лицо и шею плотным слоем.
  3. По истечении 20 минут смываем маску теплой водой.

Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях© Depositphotos

Бонусный рецепт

Вам понадобится:

  • 1 ст. л. крахмала
  • немного теплого молока
  • 1 ч. л. поваренной соли
  • 1 ч. л. мёда

Как приготовить:

  1. В глубокой емкости смешиваем крахмал с солью. Добавляем мёд. Тщательно перемешиваем.
  2. Вливаем теплое молоко, регулируя его количество самостоятельно. Разбавляем им крахмальную массу до образования кашицы.
  3. Наносим маску на лицо. Через 15 минут смываем ее теплой водой.

Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях© Depositphotos

Эти домашние маски имеют довольно схожий состав, в который входит молочный продукт и мёд. Обе они невероятно действенные. Потому, регулярно используя такие средства, вам удастся сильно преобразиться. Подруги будут спрашивать, не нашли ли вы случайно сад с молодильными яблочками. Рассказывать им об этих эффективных и в то же время бюджетных масках или нет, решать только вам.

The post Турецкая маска от глубоких морщин в домашних условиях appeared first on Со Вкусом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.