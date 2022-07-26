Турэксперт Котляр спрогнозировала возобновление рейсов из России в Таиланд, Индонезию и Иорданию

Кроме того, Котляр полагает, что могут вновь запустить рейсы в Таиланд, Индонезию, Иорданию, Саудовскую Аравию, Оман и Сейшелы. Однако на Грузию, Шри-Ланку, Филиппины и Малайзию рассчитывать при этом не стоит. Также вряд ли в ближайшее время российским туристам станут доступны курорты Кубы, Доминиканы и Мексики, так как в сфере авиапутешествий фиксируются определенные сложности.