Турецкий политик Перинчек: Путин заставил НАТО пожалеть о планах по расширению на восток

Турецкий политик Перинчек: Путин заставил НАТО пожалеть о планах по расширению на восток Новости
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Расширение на восток обернется для НАТО крайне неприятными последствиями, заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Как сообщает «ПолитРоссия», политический деятель расшифровал неожиданный ход президента РФ Владимира Путина с визитами в Анкару и Пекин. Перинчек уверен, что таким образом российский лидер расчертил дорожную карту мира, попутно разрушив планы Североатлантического альянса по расширению на восток.

«Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе», — объяснил политический деятель в комментарии для РИА Новости.

По его словам, НАТО получила жесткий сигнал, наглядно демонстрирующей, что Россия, Китай, Турция и Иран действуют вместе. Такой маневр Путина наверняка заставил западный военно-политический блок пожалеть о своих милитаристских амбициях, заключил Перинчек.

Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования по обеспечению гарантий безопасности. Москва, среди прочего, намеревалась добиться запрета на расширение Альянса. В январе Вашингтон и Брюссель ответили на предложения российской стороны отказом. Как пишет Ura.ru, Путин пообещал ответить на решение Запада.

 
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