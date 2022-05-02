Турецкий политик Бахчели потребовал от Зеленского сменить тон на уважительный

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Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к Анкаре касательно отказа от приема российских туристов.
По его словам, украинскому лидеру стоит выбирать несколько другие выражения в рамках своих оценок сложившейся ситуации.
«Зеленский должен использовать очень уважительный тон по отношению к турецкому народу, турецкому государству и правительству Турецкой Республики», — сказал он.
Вместе с тем Бахчели напомнил Зеленскому, что Турция внесла немалый вклад в организацию мирных договоров между делегациями России и Украины.
Ранее Зеленский обвинил Турцию в двойных стандартах. По его словам, нельзя одновременно и поддерживать Украину, и принимать российских туристов, сообщил телеканал RT.