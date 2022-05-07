Турецкие застройщики активно продают квартиры за Биткойн

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Застройщики в разных странах активно осваивают расчёты в криптовалюте — подобные сделки готовы совершать и россияне, подыскивающие себе недвижимость за рубежом.

Активнее всего расчёты в криптовалюте используют турецкие застройщики. Более того, подобные сделки считаются одними из самых безопасных. В договоре по-прежнему указывается цена в евро, криптовалюта конвертируется по биржевому курсу, комиссия при этом составляет всего от 1,5 до 3%

При нынешнем курсе цены стартуют от 1,5 BTC. Обычно это очень скромное жильё в районе со слаборазвитой инфраструктурой. Но чаще всего россияне покупают более дорогие квартиры с двумя изолированными комнатами и кухней или гостиной по цене в районе 2-3 BTC. За эту цену покупатель имеет доступ к бассейну, бане, сауне, хамаму, релакс-зонам, фитнес-залу, детским игровым комнатам и прочим благам. Очень часто граждане РФ рассматривают недвижимость в тех районах, где раньше отдыхали.

«Спрос на квартиры в Турции и ОАЭ со стороны россиян сохраняется стабильно высоким, однако здесь нет проектного финансирования, и поэтому к выбору недвижимости нужно подходить очень тщательно, чтобы дом, в котором приобретена квартира, точно был достроен, и фиксировать курс криптовалюты в момент покупки, поскольку он очень волатильный», — рассказывает руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В ОАЭ схожая ситуация, но здесь цена на самые доступные из популярных квартир начинаются от 2–3 BTC.