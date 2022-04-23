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    Турция закрыло небо для российских военных и гражданских самолетов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Турция закрыло небо для российских военных и гражданских самолетов

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    pixabay.com

    Власти Турции закрыли свое небо для военных и гражданских
    самолетов из России. Соответствующее заявление сделал главы министерства
    иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

    По его словам, которые приводит издание Sabah, такой запрет действует для
    российских самолетов, которые направляются в Сирию.

    «Мы
    закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже
    гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три
    месяца. У них были разрешения до апреля», – заявил руководитель турецкого
    ведомства.

    Мевлют Чавушоглу также добавил, что турецкий лидер Реджеп
    Тайип Эрдоган ранее также сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

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