Турция закрыло небо для российских военных и гражданских самолетов

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Власти Турции закрыли свое небо для военных и гражданских
самолетов из России. Соответствующее заявление сделал главы министерства
иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
По его словам, которые приводит издание Sabah, такой запрет действует для
российских самолетов, которые направляются в Сирию.
«Мы
закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже
гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы давали разрешения на три
месяца. У них были разрешения до апреля», – заявил руководитель турецкого
ведомства.
Мевлют Чавушоглу также добавил, что турецкий лидер Реджеп
Тайип Эрдоган ранее также сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.
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