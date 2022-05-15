Турция предложила отправить в Мариуполь корабль для эвакуации националистов из «Азовстали»

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Анкара готова направить корабль для проведения эвакуации украинских националистов с мариупольского завода «Азовсталь», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В интервью американскому агентству Reuters он разъяснил, что судно доставит всех эвакуированных в Стамбул.
«Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — сказал чиновник.
На сегодняшний день территория металлургического комбината «Азовсталь» блокирована. Попытки националистов вырваться из окружения решительно пресекаются. При этом в Кремле заявляют, что украинские боевики могут покинуть завод, сложив оружие и сдавшись российским войскам.