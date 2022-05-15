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    Турция предложила отправить в Мариуполь корабль для эвакуации националистов из «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Турция предложила отправить в Мариуполь корабль для эвакуации националистов из «Азовстали»

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    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Анкара готова направить корабль для проведения эвакуации украинских националистов с мариупольского завода «Азовсталь», заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

    В интервью американскому агентству Reuters он разъяснил, что судно доставит всех эвакуированных в Стамбул.

    «Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию», — сказал чиновник.

    На сегодняшний день территория металлургического комбината «Азовсталь» блокирована. Попытки националистов вырваться из окружения решительно пресекаются. При этом в Кремле заявляют, что украинские боевики могут покинуть завод, сложив оружие и сдавшись российским войскам.    

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