Новости0

Турчак: ВСУ хотят затопить часть Херсонской области, поэтому жителям рекомендовано уехать на время

Турчак: ВСУ хотят затопить часть Херсонской области, поэтому жителям рекомендовано уехать на время
Федеральное агентство новостей

Для обеспечения максимальной безопасности населения в Херсонской области работают несколько выездов, по которым граждане могут выехать в другие регионы России. По ситуации высказался заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак подчеркнул, что силы союзной армии, дислоцированные на правом берегу Херсона, держат оборону и продолжать отбивать атаки ВСУ.

«Существует и угроза затопления территории. Поэтому так важно людям на время выехать из Херсонской области. Чтобы наши ребята могли встретить укронацистов во всеоружии и уничтожить их, без потерь среди мирного населения», — пояснил он.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.