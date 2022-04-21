Турчак: возврата киевского режима в Донбассе не произойдет

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Возврата старого режима не будет в Донбассе и этого не
допустят во время специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь
генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Россия доведет спецоперацию до логичного конца, который
заключается в безоговорочной капитуляции киевского режима, подчеркнул он. По словам Турчака, Москва
это делает не для галочки, а ради возвращения мирной жизни и людей.
Российское Министерство обороны ранее сообщило, что за день
эвакуированы более 14 тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик,
а также с Украины, передает RT.
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