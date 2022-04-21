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    Турчак: возврата киевского режима в Донбассе не произойдет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Турчак: возврата киевского режима в Донбассе не произойдет

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    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    Возврата старого режима не будет в Донбассе и этого не
    допустят во время специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь
    генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    Россия доведет спецоперацию до логичного конца, который
    заключается в безоговорочной капитуляции киевского режима, подчеркнул он. По словам Турчака, Москва
    это делает не для галочки, а ради возвращения мирной жизни и людей.

    Российское Министерство обороны ранее сообщило, что за день
    эвакуированы более 14 тысяч человек из Донецкой и Луганской народных республик,
    а также с Украины, передает RT.

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