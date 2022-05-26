Турчак осадил Володина за претензии в адрес ездящих в Донбасс депутатов

Депутаты «Единой России» будут совершать рабочие визиты в Донбасс до тех пор, пока это будет необходимо населению Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сказал, что надо пресекать «избыточное рвение отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Речь шла о частых поездках трех глав комитетов в Донбасс, из-за которых они пропустили несколько заседаний в ГД. Более того, Володин отметил, что их охрана на территории республик дорого обходится.
Турчак в ответ на это сказал, что депутатам-однопартийцам не требуется охрана в Донбассе, как и находящимся там волонтерам. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что осуждать рабочие визиты депутатов в ЛДНР может лишь тот, кто сам там побывал.
«А не просиживал штаны в удобных креслах», — заключил Турчак.
Россия продолжает спецоперацию по освобождению Донбасса от украинских националистов. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что она будет доведена до конца.