Турчак осадил Володина за претензии в адрес ездящих в Донбасс депутатов

Турчак в ответ на это сказал, что депутатам-однопартийцам не требуется охрана в Донбассе, как и находящимся там волонтерам. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что осуждать рабочие визиты депутатов в ЛДНР может лишь тот, кто сам там побывал.