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Турчак: Херсонская область и ЛДНР могут войти в состав России

Турчак: Херсонская область и ЛДНР могут войти в состав России
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Херсонская область и освобожденные территории ЛДНР станут частью России. Такое мнение выразил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в разговоре с РИА Новости.

По словам политика, решение будут принимать жители Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик. Подобный шаг могут поддержать и в Запорожской области.

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — добавил Турчак.

Референдум должен быть организован, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности. Пока Россия продолжает спецоперацию на Украине с целью защиты мирных граждан.

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