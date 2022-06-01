Турчак: Херсонская область и ЛДНР могут войти в состав России

«Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир», — добавил Турчак.