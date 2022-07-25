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Турбину для «Северного потока» не могут вернуть в Россию из-за нехватки таможенных документов

Турбину для «Северного потока» не могут вернуть в Россию из-за нехватки таможенных документов
wikipedia.org/Siemens AG/Общественное достояние

Пресс-служба компании Siemens Energy заявила, что для ввоза турбины для «Северного потока» в Россию не хватает таможенных документов. Об этом пишет информационный портал Argumenti.ru.

В компании указали, что на прошлой неделе власти Германии предоставили все необходимые документы для транспортировки турбины, и «Газпром» проинформирован об этом.

«Однако, чего не хватает, так это таможенных документов для ввоза турбины в Россию», — заявили в Siemens, добавив, что «Газпром» обязан эти документы предоставить.

Ранее сообщалось, что у российской компании появились вопросы к полученным документам по турбине для газопровода.

Siemens Energy Северный поток —1 турбина «Газпрома»
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