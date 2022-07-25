Турбину для «Северного потока» не могут вернуть в Россию из-за нехватки таможенных документов

Пресс-служба компании Siemens Energy заявила, что для ввоза турбины для «Северного потока» в Россию не хватает таможенных документов. Об этом пишет информационный портал Argumenti.ru.
В компании указали, что на прошлой неделе власти Германии предоставили все необходимые документы для транспортировки турбины, и «Газпром» проинформирован об этом.
«Однако, чего не хватает, так это таможенных документов для ввоза турбины в Россию», — заявили в Siemens, добавив, что «Газпром» обязан эти документы предоставить.
Ранее сообщалось, что у российской компании появились вопросы к полученным документам по турбине для газопровода.