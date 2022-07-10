Туманности, планета-гигант и скопления галактик. NASA перечислило первые цели для телескопа «Джеймс Уэбб»

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Первые нетестовые фотографии с космического телескопа «Джеймс Уэбб» будут опубликованы уже 12 июля, но в NASA решили заранее опубликовать список первых целей для обсерватории.





В списке есть пять целей, и фотографии всех этих объектов будут опубликованы уже послезавтра.

Итак, в список вошли:

Туманность Киля — одна из самых больших и ярких туманностей на небе, расположенная примерно в 7600 световых годах от нас в южном созвездии Киля.

WASP-96 b — планета-гигант за пределами нашей Солнечной системы, состоящая в основном из газа. Планета, расположенная на расстоянии почти 1150 световых лет от Земли, совершает оборот вокруг своей звезды каждые 3,4 дня.

Туманность Южное кольцо представляет собой планетарную туманность — расширяющееся облако газа, окружающее умирающую звезду. Её диаметр составляет почти половину светового года, и она расположена примерно в 2000 световых лет от Земли.

Квинтет Стефана находится на расстоянии около 290 млн световых лет в созвездии Пегаса. Это первая компактная группа галактик, открытая в 1877 году.

SMACS 0723 — массивные скопления галактик.



Туманность Южное кольцо

Как видим, уже самый первый список включает в себя совершенно разные объекты на совершенно разных расстояниях от Земли. Также важно и то, что у нас уже есть качественные фотографии некоторых из этих объектов, поэтому будет возможность сравнить старые снимки с новыми.