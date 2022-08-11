Туман в Тюмени вынудил пять самолетов приземлиться в Екатеринбурге

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, всего вынужденно совершили посадку пять самолетов, направлявшихся в Тюмень из Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Москвы, и Череповца. Самолеты принадлежат авиакомпаниям «Азимут», «Россия», «Победа», «Ямал» и «Аэрофлот», сообщает «УралПолит.Ru».