Тульские силачи протащили 51-тонный автопоезд и установили рекорд

Многократный призер всероссийских и международных турниров по стронгмену Виталий Жданов рассказал, что в России спецтехнику еще никто не тянул. Свой рекорд туляки решили установить 1 июня, в День защиты детей, чтобы вдохновить ребятишек на занятия спортом, передает издание «Вести Тула». Виталий Жданов пожелал детям, чтобы они, когда вырастут, побили их рекорд.