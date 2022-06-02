Тульские силачи протащили 51-тонный автопоезд и установили рекорд

Не так давно тульские богатыри протащили «Панцирь» — тяжелую военную машину. Теперь они решили замахнуться на новый рекорд с использованием спецтехники общим весом в 51 тонну.
Многократный призер всероссийских и международных турниров по стронгмену Виталий Жданов рассказал, что в России спецтехнику еще никто не тянул. Свой рекорд туляки решили установить 1 июня, в День защиты детей, чтобы вдохновить ребятишек на занятия спортом, передает издание «Вести Тула». Виталий Жданов пожелал детям, чтобы они, когда вырастут, побили их рекорд.
Силачи составили автопоезд из трех машин. Если сравнить общий вес тульских богатырей с грузом, который им предстояло сдвинуть, то автопоезд был тяжелее в 160 раз! Рекорд России зафиксирован: мини-караван весом 51 тонну спортсмены протащили на расстояние 15 метров за 1 минуту и 7 секунд.