Тульская прокуратура проверит факт загрязнения реки Воронки

Местные жители заметили на поверхности воды в реке Воронка в Туле маслянистые пятна. По просьбе общественников региональная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту загрязнения реки.
Мероприятие проводится совместно с сотрудниками министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, а также работниками ФБУ «Тульский ЦСМ», сообщает «Тульская служба новостей».
Специалисты надзорного ведомства уже осмотрели береговую полосу реки, взяли пробы воды, чтобы найти возможные превышения концентрации загрязняющих веществ. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.