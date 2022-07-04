Цыганов рассказал, как сложилась жизнь его друга из Одессы после начала спецоперации

Цыганов признался, что ему и его приятелю удалось избежать конфликта. Артист отметил, что сама беседа получилась спокойной и без оскорблений. Друг пожаловался на звуки обстрелов и выстрелы. Несмотря на это, в городе продолжается жизнь.