Актер Евгений Цыганов рассказал, как его друг из Одессы отреагировал на начало специальной операции России на Украине. Своими воспоминаниями артист поделился в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
Цыганов признался, что ему и его приятелю удалось избежать конфликта. Артист отметил, что сама беседа получилась спокойной и без оскорблений. Друг пожаловался на звуки обстрелов и выстрелы. Несмотря на это, в городе продолжается жизнь.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса, которое восемь лет страдало от геноцида со стороны Киева.
Несмотря на миротворческий характер миссии Москвы, ее решение не поддержали некоторые звезды. В их числе оказались музыкант Андрей Макаревич, шоумен Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова, певица Земфира и другие. В настоящее время они живут за границей.