ЦСКА уступил «Зениту» и прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ

Петербургский «Зенит» завершил победой матч 5-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Столичный ЦСКА 13 августа прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ, которая насчитывала пять матчей. «Армейцы» потерпели поражение от «Зенита» во встрече 5-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/23. Матч на петербургском стадионе «Газпром Арена» завершился победой хозяев со счетом 2:1.
В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Малком и Густаво Мантуан. Федор Чалов реализовал пенальти и забил единственный гол гостей.