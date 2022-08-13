ЦСКА уступил «Зениту» и прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ

Столичный ЦСКА 13 августа прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ, которая насчитывала пять матчей. «Армейцы» потерпели поражение от «Зенита» во встрече 5-го тура чемпионата России по футболу сезона-2022/23. Матч на петербургском стадионе «Газпром Арена» завершился победой хозяев со счетом 2:1.