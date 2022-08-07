ЦРУ использовало «ракету-ниндзя» с шестью лезвиями для устранения лидера «Аль-Каиды»

Появились подробности об оружии, которое было использовано неделю назад для убийства лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири при помощи беспилотного летательного аппарата ВВС ЦРУ.

Для этого была использована ракета Hellfire R9X Ninja. Ракеты Hellfire были созданы в 1970-х годах для уничтожения советских танков. В 1990-х годах появилось множество разновидностей ракет с разными возможностями. Их можно запускать с вертолетов или дронов Reaper. Взрываться эти ракеты могут до удара или во время столкновения.





Ракета Hellfire R9X Ninja не использует взрывную боеголовку, чтобы уничтожить цель. Для уничтожения человека используется точность, скорость и кинетическая энергия 45-килограммовой ракеты, выпущенной с высоты до 6 км. Ракета оснащена шестью лезвиями-лопастями, которые раскрываются в последний момент. В итоге при попадании нет ни взрыва, ни массовых разрушений, ни побочных смертей.

По информации источников, Hellfire R9X Ninja не является новой разработкой, так как ещё в 2017 году якобы такая же ракета была использована в Сирии для убийства заместителя лидера «Аль-Каиды» Абу Хайра аль-Масри.









Эта ракета была разработана ещё при администрации Барака Обамы, при этом использование Hellfire R9X Ninja никогда официально не признавалось ни Пентагоном, ни ЦРУ.