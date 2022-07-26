Цискаридзе объяснил, почему не делится подробностями о личной жизни

Танцор балета Николай Цискаридзе редко раскрывает подробности своей личной жизни и следит за тем, чтобы такого рода информация не попадала в его социальные сети. Артист высказался про тех звезд, которые делают все ради хайпа.
Цискаридзе выступил в YouTube-шоу «Юзефович» высказался о знаменитостях, которые привлекают к себе внимание постоянными публикациями в соцсетях о своей личной жизни. Артист признался, что сам он не из таких людей и привел в пример Марлен Дитрих, которая провела в затворничестве последние годы жизни.
«Я узнал, что Марлен Дитрих закрылась в квартире и никогда не выходила и ее никогда никто не видел. Я никак не мог понять, как можно больше 10 лет жить в затворничестве. А теперь прекрасно понимаю. Внутренний мир очень огорожен у больших артистов», — рассказал Цискаридзе.