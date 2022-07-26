Цискаридзе объяснил, почему не делится подробностями о личной жизни

«Я узнал, что Марлен Дитрих закрылась в квартире и никогда не выходила и ее никогда никто не видел. Я никак не мог понять, как можно больше 10 лет жить в затворничестве. А теперь прекрасно понимаю. Внутренний мир очень огорожен у больших артистов», — рассказал Цискаридзе.