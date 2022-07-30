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Циннбауэр назвал поражение «Зениту» черным днем для «Локомотива»

Циннбауэр назвал поражение «Зениту» черным днем для «Локомотива»
ТАСС/Фадеичев Сергей

Г,лавный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение петербургскому «Зениту» в 3-м туре РПЛ со счетом 5:0. Немецкий специалист назвал произошедшее «черным днем для команды».

«Команда очень старалась, был большой план на игру. Очень неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме. Он изобиловал возможностями для взятия ворот как одной, так и другой командой. “Локомотив” должен был уходить в раздевалку с преимуществом», – заявил он на послематчевой пресс-конференции.

Циннбауэр также назвал «Зенит» одной из лучших команд, с которыми ему приходилось встречаться как тренеру «Локомотива». Он счел победу сине-бело-голубых заслуженной, однако добавил, что итоговый счет был неоправданно высок. 

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