Циннбауэр назвал поражение «Зениту» черным днем для «Локомотива»

Г,лавный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение петербургскому «Зениту» в 3-м туре РПЛ со счетом 5:0. Немецкий специалист назвал произошедшее «черным днем для команды».
«Команда очень старалась, был большой план на игру. Очень неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме. Он изобиловал возможностями для взятия ворот как одной, так и другой командой. “Локомотив” должен был уходить в раздевалку с преимуществом», – заявил он на послематчевой пресс-конференции.
Циннбауэр также назвал «Зенит» одной из лучших команд, с которыми ему приходилось встречаться как тренеру «Локомотива». Он счел победу сине-бело-голубых заслуженной, однако добавил, что итоговый счет был неоправданно высок.