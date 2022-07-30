Циннбауэр назвал поражение «Зениту» черным днем для «Локомотива»

«Команда очень старалась, был большой план на игру. Очень неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме. Он изобиловал возможностями для взятия ворот как одной, так и другой командой. “Локомотив” должен был уходить в раздевалку с преимуществом», – заявил он на послематчевой пресс-конференции.