ЦИК России сообщил о проведении онлайн-голосования в семи регионах в сентябре

Голосование в рамках осенних выборов будет проводиться в онлайн-формате в семи регионах РФ. Такое решение принял Центризбирком.
Речь идет о едином дне голосования, запланированном на 11 сентября 2022 года. Решение ЦИК распространяется на Томскую, Ярославскую, Калужскую, Курскую, Псковскую, Калининградскую и Новгородскую области. Также избирательная комиссия отказалась от практики переголосования.
Онлайн-голосование проводилось и на выборах 2021 года. Участвовали Москва и еще пять субъектов. При этом использовались разные платформы. Например, у жителей российской столицы была возможность изменить свой голос в течение суток.