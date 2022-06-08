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ЦИК России сообщил о проведении онлайн-голосования в семи регионах в сентябре

ЦИК России сообщил о проведении онлайн-голосования в семи регионах в сентябре
pxhere.com

Голосование в рамках осенних выборов будет проводиться в онлайн-формате в семи регионах РФ. Такое решение принял Центризбирком.

Речь идет о едином дне голосования, запланированном на 11 сентября 2022 года. Решение ЦИК распространяется на Томскую, Ярославскую, Калужскую, Курскую, Псковскую, Калининградскую и Новгородскую области. Также избирательная комиссия отказалась от практики переголосования.

Онлайн-голосование проводилось и на выборах 2021 года. Участвовали Москва и еще пять субъектов. При этом использовались разные платформы. Например, у жителей российской столицы была возможность изменить свой голос в течение суток.

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